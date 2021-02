Mihajlovic: “Prima di scegliere di andare alla Fiorentina avevo avuto un altro contatto. La malattia mi ha cambiato la vita”

L’ex allenatore della Fiorentina, ora al Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto all’interno della trasmissione di Italia Uno, Tiki Taka, la Repubblica del pallone. Il tecnico serbo ha rivelato: “Lotito mi ha chiamato tanti anni fa, prima che andassi alla Fiorentina. Non è andata a buon fine perché non ci siamo trovati”.

Sulla malattia che lo ha colpito: “Mi ha cambiato la vita perché quando stai in ospedale per tanto tempo pensi a delle cose che ritenevi scontate e che invece non lo sono più, come una semplice boccata d’aria fresca. Poi quando superi la malattia ti godi molto di più tutte le piccole cose e ogni momento della vita. Non do più nulla per scontato”.