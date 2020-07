Mihajlovic ritrova un pericolo per la Fiorentina, ma deve rinunciare al borghigiano Bani e all’asso rossoblu

Il Bologna ha reso note le convocazioni di Sinisa Mihajlovic per la sfida di domani con la Fiorentina. Il Bologna ritrova Schouten ma non avrà a disposizione il borghigiano Bani, Krejci e Tomiyasu oltre a Palacio. Ecco la lista completa dei convocati per la gara del Franchi:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Dion Ruffo Luci

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen.