Mihajlovic: “Spero di salvarmi domani anche se ce ne mancano 7. La Fiorentina sta bene ma abbiamo grandi possibilità di vincere”

Conferenza stampa anche per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che ha parlato delle molte assenze tra i suoi ma anche della sfida di domani con la Fiorentina: “Tomiyasu dovrebbe stare bene, ieri ha fatto il primo allenamento. Oggi però faremo un allenamento più intenso, spero di recuperarlo appieno. Ma ci mancano comunque altri 7 giocatori”.

“Come stiamo? Sono contento perché se giochiamo come ci siamo allenati abbiamo grandi possibilità di vincere. Sono stati bravi a lasciarsi quanto successo alle spalle, a resettare e ripartire. Speriamo che già da domani si raggiunga la salvezza. La Fiorentina sta bene, ieri sono andati in ritiro per volontà dei giocatori e questo fa capire come affronteranno la partita. Ma noi abbiamo grandi possibilità di vincere. Derby? Per me è derby per due squadre della stessa città… Qua a Bologna ci sono 10 derby… Ma è comunque una partita importante”.