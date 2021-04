“Mihajlovic vorrà rifarsi dopo la pesante sconfitta di Bergamo. Vlahovic potrà crescere con la maglia della Fiorentina. Tutto dipenderà dal progetto della società”

Claudio Bellucci, ex attaccante del Bologna, in rossoblù dal 2001 al 2017, ha parlato a Lady Radio in vista della prossima gara della Fiorentina in programma domenica pomeriggio proprio contro i felsinei: “Per i tifosi e l’ambiente rossoblù la partita contro la Fiorentina è sempre molto sentita. Inoltre la squadra di Mihajlovic arriva dalla pesante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Conoscendo il mister sicuramente vorrà rifarsi subito di quella sconfitta. Quindi non sarà facile per una Fiorentina che ha bisogno di fare punti“.

Su Vlahovic: “E’ l’attaccante del futuro, è forte e ha grande personalità. Per questo ha tanti estimatori. Non mi aspettavo che riuscisse a fare questo tipo di campionato e con questa personalità. Deve ancora crescere e credo che potrebbe farlo con la maglia della Fiorentina. Dipenderà anche da cosa gli prospetterà la società stessa“.