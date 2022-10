Gara chiusa e insidiosa per la Fiorentina Femminile, pur sul campo del Pomigliano fanalino di coda: le ragazze viola però sono avanti a fine primo tempo, grazie alla rete di Mijatovic al 44′, dopo una bella azione di Monnecchi. In precedenza un po’ di fatica a costruire ma un trend in crescita, con un paio di chance per Huchet: in caso di vittoria la squadra di Panico salirebbe momentaneamente in testa alla classifica.