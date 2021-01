Milan-Atalanta: Pioli contro Gasperini e quello screzio con Chiesa protagonista

Una presunta simulazione di Federico Chiesa fece inferocire Gasperini ormai qualche stagione fa. Nella partita tra Fiorentina e Atalanta, a guidare i viola c’era Pioli, tecnico che adesso allena il Milan e che il Gasp si ritroverà ad affrontare ancora una volta domani sera. Quella tra Milan e Atalanta non sarà una partita come tutte le altre, ma una vera sfida scudetto tra due squadre di alta classifica che stanno stupendo tutti. Tra i due allenatori però c’è della ruggine, risalente alla stagione 2018/2019, quando diedero vita ad un’autentica polemica.

Era il 30 settembre del 2018 e al ‘Franchi’ di Firenze si affrontavano Fiorentina e Atalanta. Pioli, allora sulla panchina viola, rivelò in conferenza stampa come Gasperini non avesse voluto stringergli la mano a fine partita poiché il rigore su Chiesa fosse frutto di una simulazione del giocatore. “Il fatto che Chiesa abbia rallentato la corsa penso sia stata una scelta intelligente” aggiunse poi Pioli al suo racconto dei fatti. Sta di fatto che domani si incontreranno di nuovo in una sfida davvero fondamentale per la classifica.

Al termine della sfida del 30 settembre 2018 tra Fiorentina e Atalanta, vinta dai viola per 2-0, esplose la rabbia di Gasperini nei confronti di Chiesa. “Mi sono avvicinato per salutarlo – ha spiegato Pioli – ma lui urlando mi ha detto che il rigore di Milano non c’era e che non c’era neanche questo”. L’allora tecnico della Fiorentina non volle alimentare ulteriori polemiche: “Gli ho risposto che non decidi io né il rigore di Milano né il rigore di oggi”. E poi la difesa nei confronti di Federico Chiesa: “Se ha rallentato la corsa credo che sia stata una scelta intelligente”. Gasperini non accettò lo scontro verbale con Pioli e anzi spinse anche l’attuale allenatore del Milan.

La furia di Gasperini continuò anche durante la conferenza stampa post gara: “Chiesa è uno dei giovani più interessanti, ma ha l’abitudine di simulare e questi gesti sono diseducativi ed è giusto che inizi a pagarli”. Sul rigore poi aggiunse: “È inconcepibile che nell’epoca della tecnologia vengano assegnati certi rigori, era una simulazione piena”.

Vedremo se nella sfida contro il Milan capolista i suoi difensori saranno bravi a non commettere infrazioni all’interno della propria area di rigore, altrimenti poi chi lo sente Gasperini