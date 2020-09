Milan, ci vogliono sessanta milioni per far breccia nella Fiorentina

Continua la ricerca di difensori da parte del Milan e non è una novità che all’allenatore rossonero, Stefano Pioli, piacerebbe avere in squadra gente come Nikola Milenkovic e German Pezzella. I desideri del tecnico rossonero però si scontrano con la realtà. La realtà dei fatti è raccontata stamani da Tuttosport che parla di 40 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per il serbo, mentre l’argentino viene valutato 18 milioni (quasi 60 milioni complessivi per i due). Il tutto con esborso cash, senza la minima contropartita. A queste condizioni il Milan è dunque costretto a guardare altrove.

