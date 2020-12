Milan e Inter continuano la loro marcia in testa, Genoa k.o. a Benevento, lo Spezia perde e la Fiorentina… guadagna una posizione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doppia vittoria al vertice per Milan e Inter, che proseguono in testa alla classifica, separate da un punto dopo le vittorie di oggi su Sassuolo e Spezia. La sconfitta della squadra di Italiano per altro provoca l’aggancio da parte della Fiorentina, davanti per differenza reti. Nel successo dei rossoneri reti di Leao e Saelemaekers e nel finale di Berardi; per i nerazzurri invece Hakimi e Lukaku e Piccoli per i liguri. Pareggio a Cagliari tra i padroni di casa e l’Udinese, con i gol di Lykogiannis e Lasagna e vittoria in un altro scontro salvezza per il Benevento che condanna il Genoa ancora al penultimo posto.

Benevento-Genoa 2-0

Cagliari-Udinese 1-1

Inter-Spezia 2-1

Sassuolo-Milan 1-2

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli, Sassuolo 23, Verona 20, Lazio 18, Atalanta 18, Sampdoria 17, Udinese, Benevento 15, Bologna, Cagliari 14, Parma 12, Fiorentina, Spezia 11, Genoa, Torino 7, Crotone 6.