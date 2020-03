Milan e Inter ferme, ma i tifosi bergamaschi vanno in trasferta a Lecce. Cosa verrà deciso per Fiorentina-Brescia?

95 chilometri, poco più di due ore di macchina, meno di quaranta minuti di treno. Sono queste le distanze che dividono Milano, focolaio del Coronavirus, e Brescia, città della prossima avversaria della Fiorentina. Il governo ha deciso di rimandare le partite di Inter e Milan a causa dell’emergenza, ragion per cui anche il Brescia rientra tra le zone a rischio facendo parte della Lombardia. Cosa dobbiamo aspettarci allora dalla prossima giornata? I tifosi bresciani verranno fatti venire al Franchi regolarmente, come successo con i bergamaschi a Lecce? Oppure si sceglierà di rinviare anche Fiorentina-Brescia? Dubbi tanti, certezze nessuna. In mancanza di una linea di gestione comune, parlare del futuro sembra davvero un’impresa impossibile.