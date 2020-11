Milan-Eintracht, svelate le cifre dello scambio Rebic-André Silva. Ecco quanto ha guadagnato la Fiorentina

Arrivano novità importanti per quanto riguarda le cifre incassate dalla Fiorentina per la vicenda Ante Rebic. Il club viola – ricordiamolo – lo aveva ceduto all’Eintracht Francoforte riservandosi il 50% sulla futura rivendita del serbo. I tedeschi poi lo hanno ceduto quest’estate a titolo definitivo al Milan nell’ambito di uno scambio con André Silva, che ha fatto il percorso inverso. Fino ad oggi le cifre dell’operazione non erano note, ma a svelarle ci ha pensato la Bild.

L‘Eintracht ha pagato 3 milioni di euro André Silva, il Milan ne ha dati 5 ai tedeschi per Rebic. Di questi 5, però, 2.5 sono andati alla Fiorentina. Quindi, in sostanza, l’Eintracht ha versato 500mila euro in più rispetto a quanto incassato. Un’affare che ha fatto tutti contenti. O quasi.