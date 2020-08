Milan, non solo Milenkovic per la difesa: la Fiorentina fa il tifo per l’altro obiettivo dei rossoneri

Che Nikola Milenkovic sia nel mirino del Milan ormai non è un mistero. Tuttavia il difensore della Fiorentina non è l’unico obiettivo per la difesa. I rossoneri infatti stanno sondando il terreno anche per Ben Godfrey, centrale del Norwich. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni, ma il Milan potrebbe far leva sul fatto che la società inglese è retrocessa quest’anno e dovrà inevitabilmente privarsi di alcuni giocatori. Ovviamente anche la Fiorentina fa il tifo per questa opzione, in quanto l’arrivo a Milano di Godfrey eliminerebbe un’importante pretendente alla corte di Milenkovic.

