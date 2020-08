Milan-Rebic, accordo trovato: ora c’è da convincere l’Eintracht. E la Fiorentina…

La Fiorentina osserva da vicino la situazione relativa al futuro di Ante Rebic. L’esterno croato, autore di 11 gol in campionato, ha trovato l’accordo con il Milan per quanto concerne il contratto da far scattare dopo il riscatto. Adesso, però, il Diavolo dovrà capire quali sono le richieste economiche dell’Eintracht Francoforte per acquistare fin da subito l’intero cartellino e di conseguenza, l’impatto della percentuale che andrebbe alla Viola in casa di cessione definitiva. La Fiorentina – ricordiamolo – incasserà il 50% della cifra.

La trattativa tra i due club rimane comunque slegata da quella per André Silva, che ha compiuto il percorso inverso di Rebic, nonostante entrambi abbiano un ulteriore anno di prestito.