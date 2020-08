Milan su Milenkovic? Prima i rossoneri devono risolvere un problema in casa propria

Pioli vuole Milenkovic alla sua corte al Milan per la difesa rossonera del prossimo anno. Un’operazione di mercato non facile per vari motivi, tra cui il costo elevato e anche perchè tra viola e rossoneri ci sono altri intrighi di mercato aperti come quello di Rebic (la Fiorentina deve avere il 50% della vendita del croato, che il Milan vuole comprare dal Francoforte). In casa rossonera però devono risolvere anche un altro problema più strettamente legato al reparto difensivo. Musacchio infatti deve ancora riprendersi dal suo infortunio e la vicina scadenza del contratto spaventa i dirigenti del Milan che potrebbero veder svanire i 10 milioni del suo cartellino, visto che non ci sono state offerte per lui fino ad ora. Una cifra e una situazione complicata che potrebbero influenzare anche la trattativa per Milenkovic.

