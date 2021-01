Milan-Torino di Coppa Italia: sfida da monitorare per due motivi. Conti convocato

Stasera scenderanno in campo per gli ottavi di Coppa Italia il Milan e il Torino. Tra i rossoneri, nonostante sia al centro di diverse voci e rumors di mercato, Andrea Conti è stato convocato da Stefano Pioli per la gara in programma alle 20.45 a San Siro contro i granata. Il laterale destro, tuttavia, continua ad essere un obiettivo molto caldo per il mercato in entrata della Fiorentina. Per questo sarà interessante vedere se l’ex tecnico viola gli concederà qualche minuto in campo.

La sfida tra Pioli e Giampaolo è da monitorare da parte della Fiorentina, non solo in ottica mercato, ma anche perchè da questa sfida uscirà la prossima sfidante dell’eventuale quarto di finale che i viola si potranno giocare in caso di vittoria contro l’Inter nella sfida di domani pomeriggio.