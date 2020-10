Milenkovic ad un passo dalla tripla cifra con la Fiorentina

Quella di domenica sarà una partita dal sapore speciale per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, infatti, partirà dal primo minuto – a meno di particolari sorprese dell’ultima ora – contro lo Spezia. Tagliando così il traguardo delle 100 partite con la maglia viola. Il serbo è un punto fermo del reparto arretrato di Iachini, ma il suo contratto in scadenza nel 2022 preoccupa la dirigenza gigliata.

Se le parti non dovessero trovare l’accordo per il rinnovo, presumibilmente Milenkovic lascerà Firenze e la Fiorentina già nella prossima sessione di calciomercato invernale o, tutt’al più, in estate.