Milenkovic ai saluti, direzione Manchester. E menomale che la Fiorentina si è già cautelata…

In casa Fiorentina c’è ormai la consapevolezza che sarà complicatissimo rinnovare il contratto di Nikola Milenkovic che è in scadenza nel giugno 2022. Ad oggi i margini per trovare un’intesa sono davvero ridotti e in estate l’addio del difensore serbo è quasi scontato, salvo clamorosi colpi di scena. Questo è quello che riporta La Repubblica.

Sul giornale citato si legge anche che l’ipotesi più probabile è che il serbo se ne vada all’estero, con il Manchester United in pole position.

Anche alla luce di questo fatto la Fiorentina ha fatto bene a cautelarsi prendendo un giocatore forte come Lucas Martinez Quarta che, grazie al lavoro fatto prima con Iachini e adesso con Prandelli, sta cominciando a far vedere tutte le sue qualità.