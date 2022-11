Milenkovic: “Amo la Fiorentina e Firenze. Italiano ha una capacità di tirare fuori il meglio da ognuno che mi ha stupito”

In un’intervista a TLN TV, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato della sua esperienza a Firenze, del suo rinnovo e non solo: “Fondamentale per il mio prolungamento con la società gigliata sono state le ambizioni di questo club e la permanenza a Firenze di Vincenzo Italiano. Mi piacciono molto le sue idee e il suo gioco. Amo la Fiorentina, amo la città, amo tutto questo. Stiamo crescendo anche sotto l’aspetto infrastrutturale, con il Viola Park, che sarà pronto tra poco”.

E sulla sua avventura in viola: “Sono un ragazzo positivo, quindi mi aspettavo fin dall’inizio che in viola sarebbe andata bene. Sono alla sesta stagione qui e sono cresciuto sia come uomo che come calciatore. Ho imparato qualcosa da tutti gli allenatori che ho avuto alla Fiorentina in questi anni, sono veramente grato a loro perché sento di aver appreso tanto ed essere migliorato”.

Sull’allenatore e sul modulo di difesa preferito: “Italiano ha un’idea di gioco moderna, tanto pressing e possesso palla. Ha una capacità incredibile di tirare fuori il meglio da ognuno. Mi ha stupito questa cosa. In nazionale gioco con la difesa a tre, mentre a Firenze con quella a quattro. Mi trovo bene in qualsiasi caso, anche se cambiano diversi aspetti. Ma non ho un modulo preferito”.