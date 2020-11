Milenkovic: “Arrabbiati e delusi, eppure l’approccio era stato giusto. Prendiamo troppi gol”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, dopo la battuta d’arresto contro la Roma, ha detto: “Dobbiamo essere arrabbiati e delusi. Siamo venuti a Roma a fare punti. Abbiamo iniziato bene la gara e l’approccio era giusto. Abbiamo preso un gol in maniera troppo facile e siamo calati. Nel secondo tempo abbiamo provato e abbiamo spinto, ma abbiamo preso un altro gol evitabile, da ripartenza su calcio d’angolo. Dobbiamo alzare la concentrazione e ritrovare quella fiducia, prendiamo troppi gol. Da domani già testa al Parma, conta ormai la prossima partita, dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile per vincerla. Daremo tutto per ottenere questo successo”.

