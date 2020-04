Milenkovic: “Caro ‘Franchi’ quanto mi manchi! Commisso è speciale, è sempre vicino a noi e sembra ci conosca da sempre”

In una lunga intervista rilasciata al TGR Rai, il difensore Nikola Milenkovic ha parlato anche del Presidente Rocco Commisso: “Abbiamo un programma di lavoro ben preciso e molto duro, ma va bene così. Serve per farsi trovare pronti al momento giusto. Nel resto del tempo leggo e comunque mi tengo informato su questo momento. Mi svago guardando film o serie televisive: mi affascinano i documentari o i programmi culturali. Il presidente Rocco Commisso è una persona speciale per noi. Ci sta sempre vicino e viene a vederci di continuo. Ci dà la sensazione che ci conosca da tanto tempo. E’ legato a valori fondamentali. Mi manca il pubblico del Franchi, che trasmette emozioni incredibili”.