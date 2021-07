Milenkovic, c’è l’opzione inglese: Richiesta alta della Fiorentina. Pezzella tra Bergamo e…la Sardegna

Due difensori in scadenza di contratto. La Fiorentina ha sia Milenkovic che Pezzella, titolari la scorsa stagione, che hanno il proprio accordo con i viola fino a giugno 2022.

Per Milenkovic sono praticamente nulle le speranze di rinnovo. L’opzione inglese, scrive La Nazione, è sempre quella principale, anche se la richiesta della Fiorentina resta al momento molto alta – un bel pacchetto di milioni, bonus compresi – anche per un club con disponibilità come il Tottenham. In Italia resta sempre valida l’opzione Juventus, anche se per motivi di opportunità la dirigenza viola preferirebbe una cessione all’estero.

Sul fronte argentino, l’agente di Pezzella è stato avvistato zona Campo di Marte e questo ha di fatto alimentato le voci di un possibile divorzio anzi tempo. Le idee Atalanta e Milan (più sfumata, frutto anche di quanto accaduto lo scorso anno) sono un’opzione, ma c’è anche il Cagliari, se Godin dovesse lasciare la Sardegna.