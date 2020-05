Milenkovic: “Centro sportivo, mercato e l’impegno per lo stadio nuovo, Commisso ha mostrato tutto l’attaccamento per la Fiorentina e Firenze. Campionato nostro complicato e ora dobbiamo stare attenti”

Ci sono tante caratteristiche di Rocco Commisso che hanno colpito il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic: “È una persona eccezionale – spiega sul presidente il giocatore, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Sin dal suo arrivo ha mostrato tutto il suo entusiasmo e l’attaccamento per la Fiorentina e la città di Firenze. Ha subito dato il via per il nuovo centro sportivo, che sarà il più grande d’Italia, ha investito molto nel mercato di gennaio, ce la sta mettendo tutta per poter costruire uno stadio nuovo e moderno. Questo dimostra la sua serietà e la sua ambizione”.

Il campionato di Serie A dovrebbe ripartire il prossimo mese. Un appuntamento che non sarà banale per la squadra viola: “La Fiorentina dovrà stare attenta alla classifica esattamente come tutte le altre squadre. Non si gioca solo per divertire ma anche per fare risultati. L’obiettivo è migliorare la nostra attuale posizione. Questo campionato è stato complicato ma negli ultimi mesi avevamo iniziato a fare punti. Siamo un gruppo molto giovane, è vero, ma avremmo potuto e dovuto fare meglio, speriamo di riuscire a chiudere in crescendo”.