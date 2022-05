Milenkovic ci risiamo: L’obiettivo della Fiorentina. Nastasic bye, bye, un innesto possibile dal Genoa al suo posto

Milenkovic ha composto con Igor una delle coppie di centrali migliori del campionato. Però adesso si ripropone con il serbo più o meno la stessa situazione di 365 giorni fa. In sostanza o si arriva al rinnovo contrattuale o una cessione diventerà necessaria per il club viola onde evitare di perderlo a zero nel giugno del 2023.

L’obiettivo della Fiorentina è quello di prolungare l’accordo con il giocatore e si susseguono i contatti con il suo procuratore (e anche quello di Italiano), Ramadani.

Viene data invece per certa la partenza di Nastasic. La sua seconda avventura a Firenze è stata tutt’altro che indimenticabile. Uno degli innesti possibili al suo posto è il genoano Vazquez, valore di mercato intorno ai 5 milioni di euro.