Milenkovic con le valigie in mano, ma siamo sicuri che il treno parta? Quello verso Milano…

Milenkovic se ne va, o resta? E’ questo uno dei dilemmi del calciomercato della Fiorentina appena iniziato. Il difensore serbo non ha rinnovato il proprio contratto e da tempo ormai sembra aver le valigie in mano, pronto a lasciare Firenze e spiccare il volo altrove. La meta di cui più si è parlato negli scorsi mesi è Milano, sponda rossonera, dove Pioli sarebbe ben felice di riabbracciare il suo ex giocatore già allenato sulle rive dell’Arno.

Il Milan però in questi giorni sta ufficializzando un’altra operazione di mercato che potrebbe scongiurare definitivamente l’approdo di Milenkovic a Milanello. Maldini infatti avrebbe esercitato il diritto di riscatto per Tomori. La decisione è stata presa e comunicata al Chelsea. A giorni l’operazione sarà formalizzata. Dunque, i rossoneri dovranno versare circa 28,5 milioni di euro ai Blues per comprare il cartellino del giocatore.

Questo non significa che il serbo non possa comunque rientrare nei piani d’acquisto del club milanese. Certo è che sborsare una cifra del genere per un difensore escluderebbe l’opzione di affondare di nuovo su un altro difensore il cui cartellino comunque sia non è certamente economico. Il Milan dovrà fare i conti con un bilancio da risanare, oltre al fatto che necessita di rinforzi sul mercato in altre zone del campo. Più verosimile che cifre importanti vengano spese per trovare un vice-Ibrahimovic piuttosto che un attaccante esterno da regalare a mister Pioli.

Tomori al Milan chiude dunque le porte a Milenkovic?