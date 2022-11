Milenkovic: “Contro il Brasile non era la nostra serata. Abbiamo un girone tosto, ma dobbiamo credere nel passaggio agli ottavi”

Nel post partita di Brasile-Serbia, partita del Mondiale terminata 2-0 per i verdeoro, ha parlato Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina protagonista della partita:

“C’è rammarico per il secondo tempo in cui non siamo stati all’altezza e il Brasile ha mostrato tutte le sue qualità. Non dobbiamo pensare molto a questa partita, ma passare alle prossime due che sono molto importanti. Nel primo tempo abbiamo recuperato un sacco di palloni, che abbiamo perso. Non abbiamo avuto pazienza. Il Brasile gioca molto bene in difesa, si muove molto bene e quando questo è combinato con una buona difesa della palla, è dura per l’avversario. Non era la nostra serata, non eravamo al nostro livello”

“Adesso dipende da noi, quindi dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite. Il nostro girone è tosto, ma dobbiamo credere nel passaggio e se saremo compatti come lo eravamo nel periodo prima della Coppa del Mondo, saremo in grado di raggiungere l’obiettivo”