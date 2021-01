Milenkovic e Igor scherniti da Insigne e Lozano, e così a Dragowski serve il pallottoliere. Biraghi, fare peggio di questa volta sarà molto difficile

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Cesare Prandelli.

E’ davvero difficile analizzare la prestazione della retroguardia viola contro il Napoli, visto che i giocatori di Gattuso l’hanno infilata da tutte le parti. A causa del centrocampo troppo leggero gli avversari arrivano continuamente dalle parti di Pezzella e compagni, che non sanno reggere l’urto. Proprio il capitano, reintegrato al posto di Quarta, non riesce ad arginare l’assedio praticamente mai perdendosi nella confusione dei compagni di reparto. Stesso discorso per Milenkovic e Igor: il primo non vede palla con Insigne, il secondo si fa schernire da Lozano che gli sfila alle spalle in occasione del terzo gol.

Passando alle fasce la situazione non migliora. Venuti mette in mezzo qualche pallone, ma a parte uno che trova Biraghi sul secondo palo non lo fa mai in maniera incisiva. Purtroppo crossare serve a poco se i risultati sono sempre dei passaggi al portiere. Peggior partita dell’anno, probabilmente, per Biraghi che dimostra di non avere idea di come si difenda quando l’avversario ti punta. Due metri di distanza, braccia larghe a indicare non si sa che cosa, con il risultato che prima Lozano e poi Politano lo annientano senza difficoltà. A completare l’opera due tiri in porta di cui il primo finirebbe in fallo laterale senza la deviazione sulla traversa di Demme, e il secondo esce di poco vanificando il possibile 1-1.

Chiudiamo la nostra analisi con il giudizio su Dragowski, davvero complicato da dare. Il portiere della Fiorentina prende gol praticamente a ogni tiro subito, il che di base sarebbe un bel demerito. Tuttavia riguardando le reti del Napoli ci si accorge che il polacco è assai poco responsabile, dato che i partenopei trovano sempre il millimetro giusto. Dragowski avrebbe potuto spingere di più sul rigore e sui gol di Zielinski e Politano, ma probabilmente non sarebbe comunque bastato per arrivare su quei palloni.