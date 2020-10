Milenkovic e il nodo contratto: Ne approfitta l’Inter?

A gennaio l’Inter proverà a prendere un nuovo difensore. La società nerazzurra non è convinta delle prestazioni di Kolarov ed ecco che potrebbe tornare di attualità il nome del centrale della Fiorentina, Milenkovic. Questo è quello che scrive Calciomercato.com.

L’Inter cercherà di sfruttare la delicata situazione contrattuale del giocatore (accordo in scadenza a giugno 2022, non rinnovato ancora) per convincere il club viola a cederlo e anche a scendere dalla richiesta di 40 milioni di euro, fatta negli ultimi mesi dal club di Commisso.