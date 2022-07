Milenkovic e il quadro dipinto da Barone. La Fiorentina ritornerà a parlare con la Real Sociedad e la Roma

Per il difensore della Fiorentina, al centro di diverse manovre di mercato, Nikola Milenkovic, il quadro più preciso, al momento, è quello fatto l’altro ieri dal dg viola, Joe Barone.

Inter e Juventus, scrive stamani La Nazione, ci sono ed è da uno di questi due club che partirà l’assalto vero a Milenkovic. Il Napoli, che sta per cedere Koulibaly, non viene però nominato in questo articolo.

Quando ci saranno più certezze su un’eventuale partenza del serbo, i gigliati torneranno a parlare con la Real Sociedad per Le Normand e con la Roma per Kumbulla.