Milenkovic e Jovic tristi e delusi ma almeno Italiano inizia il conto alla rovescia per riaccoglierli a Firenze

Pensavano o almeno speravano di proseguire il proprio cammino in Qatar per più giorni i due serbi-viola, Nikola Milenkovic e Luka Jovic e invece l’avventura della Serbia si è chiusa dopo la fase a gironi. Un traguardo deludente visto il talento, soprattutto offensivo, a disposizione, con i calciatori che in queste ore faranno ritorno nelle città dei propri club d’appartenenza: arrivo per i due a Firenze previsto per la settimana di metà dicembre, con la prima seduta che dovrebbe coinvolgerli lunedì 12. Italiano li aspetta e da ieri sera ha già iniziato il conto alla rovescia per riaccoglierli, a una ventina di giorni dalla ripresa del campionato e in tempo per giocare anche qualche amichevole: nel mirino in particolare c’è quella con il Monaco di sabato 17.