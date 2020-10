Milenkovic e la fascia ceduta a Ribery per rispetto. Però il regolamento…

La partita tra Fiorentina e Padova ci ha fatto vedere anche un fatto curioso. Quando è entrato in campo al 66′, Franck Ribery ha ricevuto la fascia di capitano da parte di Nikola Milenkovic, che aveva iniziato la gara con questo ruolo.

Si è trattato da parte del serbo di un gesto di rispetto spontaneo, ma anche di un errore, ovviamente fatto in buona fede. Questo perché il capitano non può essere un calciatore che non sia in campo dall’inizio e che parte dalla panchina. Oltretutto non è neanche un ruolo fisso, deciso ad inizio stagione e comunicato alla Lega per capirsi. Anzi, può cambiare di volta in volta come ci siamo anche accorti benissimo in questa stagione viste le assenze continue di Pezzella e Ribery, che sono i due in cima alla lista fatta all’interno dello spogliatoio viola.

Comunque dopo pochi minuti anche l’arbitro Santoro si è accorto dell’errore e la stessa fascia è ritornata sul braccio di Milenkovic.