Milenkovic e la fissa per il Fantacalcio: “Contro la Sampdoria avevo Chiesa contro, da un lato ero contento ma dall’altro no…”

Protagonista sul campo ma anche con il fantacalcio, Nikola Milenkovic a SOS Fanta ha parlato della sua esperienza e in particolare con Federico Chiesa, che gli ha segnato una doppietta “contro” nella partita con la Sampdoria: “Prendo solo terzini, non difensori centrali. L’asta del Fantacalcio? Mi è piaciuta tantissima, fa gruppo. Sono pronto a spendere qualcosa in più se sono convinto su un giocatore. Il nostro gruppo? Ci sono tante battute sul Fantacalcio nel nostro gruppo, queste migliorano il nostro rapporto. All’inizio non avevo capito bene il gioco e compravo solo difensori forti, poi ho capito che servivano gol e assist. Per ora sono quarto o quinto, ho Lautaro, Belotti e Dzeko in attacco ma non mi sono comprato. Contro la Sampdoria avevo Chiesa come avversario: da un lato ero contento, dall’altro no. Faccio un saluto ai tifosi e i fantallenatori, li capisco quando un giocatore non va bene. Restate a casa, è molto importante”.