Nel gruppo 3 della Lega di Nations League spicca la vittoria della Russia contro la Serbia: 3-1 il punteggio finale, con un super Dzyuba autore di una doppietta. Nel match con la sua Nazionale, novanta minuti per il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic. Non è stato dell’incontro invece Dusan Vlahovic; per il numero 28 viola nessun minuto sul rettangolo di gioco.

