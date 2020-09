Milenkovic e Pezzella non si muovono. La Fiorentina ci proverà di nuovo per De Paul, mentre Callejon può arrivare a mercato chiuso

Sono tante le questioni che tengono banco in casa Fiorentina in questi ultimi, frenetici giorni di mercato. La redazione di Fiorentinanews.com ha approfondito le situazioni più importanti, a partire da quella relativa ai difensori. L’arrivo ormai molto probabile di Martinez Quarta non comporta automaticamente l’uscita di uno tra Pezzella e Milenkovic. Anzi la società non ha intenzione di privarsi dei suoi due pilastri, e ciò potrebbe accadere solo nel caso in cui si creassero dei problemi o fossero gli stessi giocatori a chiedere la cessione. Condizioni che, al momento, non hanno motivo di esistere. Passiamo poi alle entrate: De Paul continua a piacere tantissimo, e la Fiorentina potrebbe provare ancora una volta a prenderlo, se non in questi giorni sicuramente nella sessione di gennaio. Per quanto riguarda Callejon, considerando che il giocatore è svincolato, l’accordo potrebbe arrivare anche dopo la chiusura del mercato. In generale, comunque, la volontà della Fiorentina è quella di rimandare a gennaio le operazioni che non riuscirà a fare adesso, puntando anche sul bisogno di soldi che avranno le società con conseguente abbassamento delle pretese.

