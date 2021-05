Milenkovic e Pezzella, un futuro lontano dalla Fiorentina. Ma l’arrivo di Gattuso potrebbe cambiare le cose per uno dei due

L’arrivo di Gattuso cambia radicalmente la situazione in casa Fiorentina. Il nuovo tecnico porta con sé entusiasmo, voglia di ripartire, di rilanciarsi nei risultati ma anche nel modo di fare calcio. Per questo motivo la sua parola conterà tantissimo per le scelte di alcuni giocatori, su tutti Vlahovic che si spera possa restare da condottiero di questo nuovo ciclo.

Ma il bomber serbo non è l’unico elemento della rosa in bilico. Oltre a lui infatti ci sono due difensori, Milenkovic e Pezzella, ormai da diversi mesi con le valigie in mano. Per quanto riguarda il primo, la situazione è ormai ben definita. Milenkovic lascerà la Fiorentina ed è molto complicato per non dire impossibile che un’eventuale presa di posizione da parte di Gattuso possa cambiare le cose.

Diverso il discorso per Pezzella, la cui posizione invece dipende molto dalla volontà del nuovo allenatore della Fiorentina. Non è escluso infatti che Gattuso lo voglia tenere con sé, e in tal caso l’avventura viola del difensore argentino proseguirebbe. Certo poi bisognerebbe capire il suo stato di forma, decisamente in calo negli ultimi tempi. Ma se la partenza di Milenkovic è già praticamente sicura, quella di Pezzella potrebbe non esserlo più come qualche settimana fa.