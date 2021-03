Milenkovic è sempre nel mirino del Tottenham, ma c’è un dettaglio che potrebbe frenare gli Spurs

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Alasdair Gold su football.london il Tottenham sarebbe ancora sulle tracce del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il club di Londra sarebbe alla ricerca di un nuovo centrale difensivo da regalare a Jose Mourinho per la prossima stagione. Gli Spurs però preferirebbero trovare qualcuno che abbia già avuto una precedente esperienza in Premier League e questo dettaglio potrebbe frenare la possibile trattativa. Il serbo però rimane tra i profili più apprezzati dal Tottenham e non solo.