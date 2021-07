Milenkovic e un addio certo… che non arriva. La Fiorentina segue Lovato ma l’obiettivo grosso gioca in Ligue 1

Doveva essere una delle prime cessioni, nonché una delle più scontate e sicure dopo le sue parole di fine stagione, con un contratto in scadenza tra un anno ma per ora Nikola Milenkovic resta uno dei centrali della Fiorentina e si presenterà al raduno di inizio stagione. Il mercato è appena iniziato ma ancora al club viola non sono arrivate quelle proposte da 25-30 milioni richieste per cedere il difensore classe ’97. Pretese forse un po’ alte visto il rischio di perderlo a 0 tra pochi mesi ma su di lui naturalmente Ramadani continua a lavorare per trovare una soluzione.

La Fiorentina invece, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, ha un obiettivo principale: si chiama Kiki Kouyaté, maliano classe ’97 anche lui, protagonista nel Metz in Ligue 1. In seconda battuta c’è invece Mattia Lovato, che si è messo in mostra nel Verona di Juric: per lui invece appena 21 anni ma con la Serie A già sperimentata.