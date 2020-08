Milenkovic e un futuro legato anche a Rebic: intrecci con Ramadani protagonista

Nel capitolo «uscite» ci può essere Milenkovic, che quest’anno ha giocato 37 partite in campionato segnando 5 reti e ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina.

Certamente ora le cifre si sono ridotte, ma fra gli altri è davvero solido l’interesse del Milan per Nikola: la richiesta arriva direttamente da Pioli, confermato e in questo momento molto ascoltato. Pioli conosce bene la duttilità del difensore serbo, avendone anche ispirato l’evoluzione da esterno basso nel secondo anno alla guida della Fiorentina. Da allora i progressi di Milenkovic sono stati esponenziali, la Fiorentina sa bene che le offerte non mancheranno.

L’intreccio con la società rossonera continua nel frattempo per Rebic (anche lui assistito da Ramadani): se il Milan dovesse acquistarlo dall’Eintracht, il 50 per cento della cifra finirebbe nelle casse viola.