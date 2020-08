Milenkovic e un rinnovo complicato: la situazione

E’ probabile che il Nikola Milenkovic prenda la strada di Milano, sponda rossonera, anche se per la Fiorentina sarà dura rinunciare a lui. La questione legata al rinnovo è nota: Iachini non si priverebbe mai del difensore, ma le vicende contrattuali rimettono tutto in discussione. Il club di viale Manfredo Fanti proporrà a Milenkovic un robusto rinnovo, tuttavia l’accordo pare complicato. A riportarlo è La Nazione.

