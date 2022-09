Milenkovic e un’uscita dal campo che non ci voleva. Adesso qualche partita senza di lui, in Conference…

In Fiorentina-Juventus 1-1, c’è stata una sostituzione sorprendente: Nikola Milenkovic ha abbandonato il terreno di gioco a ripresa appena iniziata, per lasciare il posto a Martinez Quarta. Un cambio che ha lasciato tutti spiazzati, nelle prime battute. Si è scoperto solo dopo, grazie alle parole di mister Italiano, che il difensore serbo ha un problema all’adduttore che si trascina da un po’.

Adesso, punto interrogativo su quando rientrerà. Quasi certe le assenze contro l’RFS in Conference League e a Bologna, in dubbio anche per Istanbul e l’impegno contro il Verona. Le poche alternative al centro della difesa rendono più facile il tentativo di intuire chi lo sostituirà. Da non dimenticare l’espulsione di Igor contro il Twente: il brasiliano è squalificato. Con ogni probabilità, la Fiorentina giocherà la prima gara dei gironi di Conference con Quarta e Ranieri centrali. Unica ipotesi alternativa l’adattamento di Venuti. O una nuova intuizione di Italiano.