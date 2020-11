Milenkovic: “Era importante non prendere gol, peccato non aver vinto. Iachini? Pensiamo soltanto al campo”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic dice la sua opinione a Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto in casa del Parma: “Questa stata una partita tosta. Sia noi che loro volevamo fare punti, noi abbiamo avuto il possesso ma davanti potevamo essere più cattivi. Non siamo riusciti oggi a segnare speriamo di farlo dalla prossima. Perché non sono stati fatti tutti i cambi? Va chiesto al mister, non devo rispondere io. In queste ultime partite abbiamo preso tanti gol e oggi era importante non prenderne, peccato non aver vinto. Il gruppo? Ci parliamo tanto in campo, siiamo uniti e questo è ciò che conta di più. Cambio dell’allenatore? Siamo concentrati sul campo. Conta solo quello. Dobbiamo tornare la squadra post-Covid. Alcuni episodi non son andati a nostro favore e quello conta nel calcio. Per noi però ora conta soltanto testa bassa e pedalare”.

