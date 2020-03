Milenkovic-Fiorentina: Ci vediamo sì, ma con calma

Appuntamento a fine stagione con Nikola Milenkovic. Anche con il difensore serbo, la Fiorentina vuol portare avanti un discorso a lunga scadenza. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che tra le parti è stato preso da tempo un accordo con grande serenità per ritrovarsi al termine di questo campionato. Milenkovic non ha chiesto di andarsene, così come nessun altro giocatore presente in rosa, ed è da questa certezza che la Fiorentina immagina il proprio futuro.