Emergono alcuni dettagli sull’assenza di Nikola Milenkovic da titolare nella gara di oggi tra la Fiorentina e il Brescia. Il difensore serbo parte in panchina per via di problematiche di natura fisica, e il tecnico Iachini non ha voluto rischiarlo schierando così Ceccherini da centrale in mezzo a Caceres e Pezzella nella difesa a tre.

