Milenkovic, fuori la grinta! E’ lui il principale candidato al ruolo di leader difensivo

Gonzalo Rodriguez è stato uno dei principali leader della difesa della Fiorentina negli ultimi anni. Garra, cattiveria, capacità di impostare e una buona propensione al gol. Caratteristiche che sono un po’ mancate quest’anno, considerando che Pezzella per quanto discreto giocatore non possiede la leadership del suo predecessore. Casomai, la speranza è di poterla ritrovare in Nikola Milenkovic, fosse solo per l’età. Il serbo classe 1997 ha un futuro brillante davanti a sé, e con i progetti ambiziosi di Commisso può davvero diventare una colonna portante della squadra. Per farlo gli serve solo un po’ più di coraggio, affinché possa mettersi maggiormente in mostra anche agli occhi dei tifosi. Lui che nasce centrale di difesa e che negli ultimi anni è stato adattato a terzino (nella linea a quattro) e centro-destra (nella linea a tre), nel caso in cui partisse Pezzella potrebbe recuperare la sua posizione originale. Lì nel mezzo, con due compagni ai suoi lati, pronto a comandare, a farsi leader nonostante l’età. Coraggio e personalità ha sempre dimostrato di averle, e adesso è il momento di tirarle fuori del tutto. Per continuare una tradizione di difensori che, negli ultimi anni, alla Fiorentina è stata di tutto rispetto.