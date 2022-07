Milenkovic gioca a ping pong tra Inter e Juventus: ma l’accordo col giocatore l’aveva strappato Ausilio

Continua ad essere incerto il futuro di Nikola Milenkovic. Juventus e Inter sono da tempo forti sul difensore della Fiorentina, che ha ancora un anno di contratto con la società gigliata. Il mercato adesso è nel vivo e, se dovesse arrivare, è presumibile che la sua cessione non venga formalizzata proprio negli ultimi giorni della finestra. Intanto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sua situazione, in ottica Inter.

Resta, infatti, la vecchia tentazione Nikola Milenkovic per i nerazzurri. Il prezzo “ragionevole” di 15 milioni nasconde, però, la possibilità di scontrarsi di nuovo con la Juventus, non il massimo dopo il crash test Bremer. Di certo, il serbo è un pupillo di Pier Ausilio: nelle settimane passate il d.s. aveva pure strappato un accordo per un contratto da 2,5 milioni.