Milenkovic gioca tutta la partita e aiuta la Serbia a portare a casa un punto. Vlahovic…

Si è da poco conclusa la partita valida per il girone 3 della Lega B di Nations League, tra Serbia e Turchia. In campo per tutta la partita Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina diventato ormai un punto fermo della sua Nazionale. Una prova senza sbavatura la sua, utile a preservare la porta inviolata che ha permesso alla Serbia di portare a casa un punto (0-0 il punteggio finale). E’ rimasto in panchina invece Dusan Vlahovic, che ancora non riesce ad imporsi nelle scelte del ct Tumbakovic.

