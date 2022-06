“Milenkovic ha strappato una promessa Commisso. Pinamonti? C’è anche il Torino, ma la Fiorentina è un’opzione”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Davide Stoppini ha detto la sua sulle mosse di calciomercato della Fiorentina.

“Da quel che so, Milenkovic ha strappato a Commisso la promessa di farlo andare via se arriverà un’offerta pari a circa quindici milioni di euro. Il difensore serbo piace molto a Inzaghi e allo staff tecnico dell’Inter, ma molto dipenderà anche da come si evolverà la vicenda Skriniar: per quanto riguarda Bastoni, invece, c’è stato un rallentamento. Difficilmente i nerazzurri prenderanno il centrale della Fiorentina al posto di Ranocchia. Pinamonti? L’Inter vuole monetizzare ed è viva l’ipotesi di uno scambio con il Torino per Bremer. Rimane comunque un nome da seguire in ottica Fiorentina”.