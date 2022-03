Milenkovic: “I tifosi della Fiorentina hanno fatto capire ai nuovi arrivati quanto ci senta questa piazza. In campo non ho amici”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato al Fiorentina Weekly. Queste le sue parole: “Il mister sta spingendo molto in allenamento, perché vuole tenere alta l’attenzione. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto grandi prestazioni ma non abbiamo raccolto quanto volevamo. Se continuiamo così, però, non ci saranno problemi. Voglio fare bene con questa squadra. Italiano ci ha trasmesso una mentalità vincente. Sono qui da 5 anni e devo anche aiutare chi è qui da poco”

E ancora: “I tifosi della Fiorentina allo stadio fanno capire ai nuovi dove sono arrivati e quanto ci tega questa piazza. Fuori dal campo sono un tipo tranquillo, in campo invece non perdono nulla. Serve rabbia agonistica per fare bene, non ci sono amici durante le partite. Non mi piace perdere nemmeno in allenamento. Tutti i nostri attaccanti sono diversi, sono bravi e non mi sbilancio sul più forte. Stiamo crescendo tanto anche in difesa”.

E infine: “Con questo modo di giocare propositivo il gruppo può solo crescere. La linea difensiva è alta e spesso ci troviamo nell’uno contro uno”.