Milenkovic: “I tifosi mi mancano tanto. Ci danno sostegno, è un momento dove stare uniti e compatti”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è intervenuto in un Q&A sui social parlando di scaramanzia: “Non ci credo, credo in quello che si fa durante la settimana”

E sull’esultanza: “Segnare è bellissimo, quando ho esultato col Parma è perchè venivo da un periodo così cosi, ho buttato fuori tutto ciò che avevo”

E sul fantacalcio: “Ci gioco anche io, abbiamo una lega in squadra con i giocatori e lo staff. Il nutrizionista è primo. Ho sbagliato gli scambi, ce lo ha Dusan. Giocavamo contro e ho segnato”

E sulla partita che ricorda di più: “Sono tante le vittorie bellissime, il mio primo gol in Serie A, lo 0-3 con la Juventus”

Sui tifosi: “Mancano tantissimo, il calcio si gioca per loro. Non si aspettavano questa classifica, così come nessuno, ma ci danno tanto sostegno. E’ un momento dove stare uniti e compatti”