Milenkovic: “Il gioco della Fiorentina è molto propositivo, ci sono tanti rischi e tanti vantaggi. Non vogliamo porci limiti”

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il difensore viola Nikola Milenkovic si è soffermato sui temi del momento.

“L’ultimo periodo non è stato facile perché abbiamo avuto un calo in un momento della stagione molto importante. Contro la Roma ci siamo preparati per tutta la settimana al massimo e abbiamo vinto meritatamente per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Finora abbiamo giocato un bel calcio, c’è fiducia per le ultime due giornate”.

Prosegue così il centrale serbo: “Il nostro calcio è molto propositivo: abbiamo tanti rischi, ma allo stesso tempo tanti vantaggi. Ultime due giornate? Noi vogliamo sempre vincere contro qualsiasi avversario perché abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo. Non ci vogliamo porre limiti: scenderemo in campo pensando solo ai tre punti”.