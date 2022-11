Milenkovic: “Il mio secondo Mondiale, mi sento più maturo e migliorato in tutti gli aspetti. Non siamo gelosi dei nostri attaccanti, hanno qualità tali che…”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è concentrato per la sfida che la sua Serbia giocherà contro il Brasile giovedì prossimo, che segnerà l’esordio ai Mondiali per queste due squadre.

“Il Brasile è uno dei favoriti per vincere la Coppa del Mondo – ha detto Milenkovic – Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Guardiamo a noi stessi, per essere ambiziosi, come lo eravamo nelle qualificazioni. Il terreno di gioco alla fine fornirà tutte le risposte. Il Brasile ha grandi giocatori in tutte le posizioni, non è solo Neymar“.

Molti parlano degli attaccanti che ha la Serbia, in particolare di Mitrovic e Vlahovic, dimenticandosi degli elementi del reparto arretrato. Un aspetto questo che non dà fastidio a Milenkovic: “Le qualità che abbiamo in attacco sono tali che non c’è da stupirsi se tutti parlano solo di quelle. È completamente logico. Abbiamo grandi giocatori, che possono creare problemi a tutti con una giocata. Non ci sentiamo sottovalutati per questo, sappiamo che in difesa dobbiamo essere pronti al massimo per l’impegno contro il Brasile, che ha giocatori straordinari”.

Poi aggiunge: “Penso che il primo obiettivo debba essere quello di superare il girone. Non dobbiamo andare troppo lontano con la mente, ma essere concentrati sulle partite che ci attendono. Il gruppo è difficile per noi, ma abbiamo fiducia in noi stessi, vogliamo dare il massimo, per rendere la nostra gente orgogliosa e felice. Sono sicuro che ogni giocatore farà del suo meglio per superare il gruppo”.

E infine: “Questo è il mio secondo Mondiale, sono migliorato sotto tutti gli aspetti. Allora ero molto giovane, ora sono più grande, più maturo sia dal punto di vista calcistico che psicologico. Le emozioni ci sono, è incredibile essere parte di tutto questo”.