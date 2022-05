Milenkovic: “Il nostro obiettivo è l’Europa. Daremo tutto per portare la Fiorentina dove merita”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic si è soffermato su altri temi nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali viola.

“Nell’ultimo anno, grazie anche all’arrivo di Italiano, è cambiato tutto sia per me che per la squadra. Il modo di giocare, di pensare e di stare in campo è tutto nuovo: il mister ha fatto un grande lavoro e si vede. Seguiamo le sue idee al 1000%, gli stiamo tutti dietro e vogliamo portare a casa il massimo nelle ultime due giornate”.

Continua così Milenkovic: “Con gli ultimi arrivati c’è molta intesa, gli stiamo vicino per aiutarli a ambientarli il prima possibile e spiegarli come funziona questa società, questa squadra e i suoi tifosi. Sono motivatissimo, ho tanta voglia di vincere e di portare questo club dove tutti vogliamo arrivare. Il nostro obiettivo dall’inizio della stagione è l’Europa: daremo tutto per portare la Fiorentina dove merita“.